Artistas e ex-participantes reagem à expulsão de Maria do 'BBB 22': ‘O que pedimos aconteceu!’

Maria foi expulsa do Big Brother Brasil 22 após episódio de agressão no Jogo da Discórdia. Foto: Globoplay

Na tarde desta terça-feira, 15, Maria foi expulsa do Big Brother Brasil 22. A decisão veio após a cantora e atriz atingir a Natália na cabeça com um balde no Jogo da Discórdia — que acontece toda segunda-feira no programa. Tanto os participantes, quanto os telespectadores ficaram chocados com a decisão da TV Globo.

Antes da decisão da emissora, o assunto já repercutia entre os fãs do programa. No Twitter, muitos pediam um posicionamento da produção do BBB 22, alguns compararam o caso com a expulsão da Ana Paula Renault (BBB 16) e da Hariany (BBB 19), e até Manu Gavassi vestiu suas roupas leves e tênis para deixar sua opinião.

a manu resumiu 100% o que eu senti vendo o jogo da discórdia pic.twitter.com/om2mxpYsdh — Matheus Rocha #BBB22 (@matheus) February 15, 2022

Com a expulsão confirmada e Maria fora da casa mais vigiada do Brasil, famosos reagiram e comentaram a decisão da Globo. "[...] A expulsão da Maria foi o correto. Mesmo não tendo a intenção de agredir a colega, foi uma agressão. [...]", escreveu Ana Paula Renault em seu perfil no Twitter.

Assim como existem situações dolosas e culposas na vida, com as devidas responsabilizações, a expulsão da Maria foi o correto. Mesmo não tendo a intenção de agredir a colega, foi uma agressão que deve ser punida. Uma aprendizagem para todos nós. — Ana Paula Renault (@anapaularenault) February 15, 2022

Jojo Todynho, vencedora de A Fazenda 12, também usou seu perfil para falar sobre o assunto: "O que pedimos aconteceu!".

O que pedimos aconteceu???? O jogo acabou para Maria, então gente sem linchamento virtual. — Jojo Todynho ?? (@jojotodynhoofc) February 15, 2022

Camilla de Lucas, ex-BBB, também aproveitou para deixar seu apoio e mandou uma mensagem para Maria: "Muita luz na sua carreira aqui fora @eumaria. Você é talentosa demais! Que as pessoas tenham maturidade para saber separar isso".

A vida aqui fora deve seguir, fim de jogo! Muita luz na sua carreira aqui fora @eumaria. Você é talentosa demais! Que as pessoas tenham maturidade pra saber separar isso. Boa sorte pra vc! ?? — Camilla de Lucas ?? (@camilladelucas) February 15, 2022

Com recorde de rejeição no BBB 21, Karol Conká também foi uma das pessoas que usou a rede social para falar sobre o assunto. "Ninguém merece ser reduzido a episódios de descontrole emocional", escreveu a cantora, que sofreu grande cancelamento no reality show em 2021 e foi eliminada com 99,17%.

Brincadeiras à parte, ninguém merece ser reduzido a episódios de descontrole emocional. Todos nós erramos e merecemos a chance do autoconhecimento. Ninguém evolui sozinho, que nossos aprendizados sirvam de apoio pra quem precisa.?? — Karol Conká (@Karolconka) February 15, 2022

Sarah Andrade (BBB 21) também usou seu perfil para falar sobre o caso e pedir que as pessoas parassem com os ataques. "A Maria errou e já foi punida, parem com os ataques", escreveu.

A Maria errou e já foi punida, parem com os ataques!! Não diminuam a pessoa talentosa que ela é, espero que ela faça muito sucesso aqui fora! ???? — Sarah Andrade (@ssarahandrade) February 15, 2022

Com o Arthur Aguiar no reality, Mayra Cardi — que participou do Big Brother Brasil em 2009 — também se posicionou e publicou um texto de apoio a Maria.

"??TODOS erramos, que o Brasil possa receber essa mulher incrível e cheia de qualidades de braços abertos, nada de massacre, nada de pedras, amor gera amor e ódio gera ódio!", escreveu em um trecho também compartilhado no perfil de Arthur. Lembrando que mesmo após a eliminação de Maria, o paredão desta terça-feira entre Arthur Aguiar, Bárbara e Natália está mantido.