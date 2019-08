Artistas da TV Globo atendem ligações para o ‘Criança Esperança’ e conversam com o público

Atores da TV Globo atendem diretamente as ligações para o 'Criança Esperança'. Foto: Globo/João Miguel

As pessoas que participam como doadoras do tradicional Criança Esperança, da TV Globo, têm a oportunidade de conversar, por telefone, com diversos atores da emissora.

Nomes como Ary Fontoura, Tato Gabus Mendes, Débora Nascimento, Marcos Veras, Bárbara Paz, Suely Franco participam do chamado ‘mesão da esperança’ e atendem as ligações de quem doa. “Faço questão de participar todos os anos. Sei que ajudamos muitas crianças e adolescentes com essa mobilização. Em meio a tantas notícias ruins que vemos diariamente, é um carinho no coração das pessoas”, afirma Marcos Veras.

Suely Franco, a Marlene de A Dona do Pedaço, se divertiu atendendo ligações de todo o Brasil. “Falei com uma pessoa de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Quando descobrem que estão falando com a dona Marlene começam a rir!”, comemora.

A mobilização começou na emissora desde às 9h deste sábado, 17, no programa É de Casa. A programação termina com Serginho Groisman no Altas Horas, ao vivo, direto do Rio de Janeiro.

Arrecadação

O Criança Esperança existe há 34 anos e cria oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens em todo o país.

Até hoje mais de R$ 370 milhões em doações foram investidos no Brasil em mais de cinco mil projetos sociais. Os recursos arrecadados são depositados diretamente na conta da Unesco, que é responsável pela seleção de projetos, por meio de edital público, realizado anualmente, além de monitorar e fazer o acompanhamento técnico e financeiro das instituições apoiadas.