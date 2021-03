Arthur é o novo anjo no 'BBB 21'; Fiuk e Juliette ficam com o 'monstro'

Arthur venceu a Prova do Anjo e ainda levou para casa um prêmio de R$ 10 mil. Foto: Fábio Rocha/Globo/Divulgação

Arthur venceu a Prova do Anjo realizada na tarde deste sábado, 6, no BBB 21. Além do colar que dará imunidade para um participante, o brother também ganhou R$ 10 mil.

Ainda dentro da casa, houve um sorteio para definir quem participaria do desafio. Cada um precisava tirar uma bolinha de dentro de uma urna: a cor azul permitia a participação, enquanto a branca eliminava.

Caio, Gil, Pocah, Camilla, Viih Tube, Thais, Projota e Arthur seguiram adiante, então Fiuk, João, Juliette, Sarah e Carla Diaz não participaram da prova.

A gincana para definir o novo anjo consistiu em arremessar bolas com um lançador em direção a espécies de cestos, sendo que cada um tinha uma pontuação de 10 a 50. Em quatro lançamentos, quem somasse o maior número de pontos vencia a prova. O primeiro a lançar uma bola foi Projota, que terminou a disputa em segundo lugar, com 110 pontos. Arthur venceu com 120 pontos.

O novo anjo do Big Brother Brasil 21 escolheu Fiuk e Juliette para serem os 'monstros' da semana. Os dois deverão usar um cap, uniforme e carregar uma lanterna na mão o tempo inteiror. Eles vão se revezar para ocupar uma guarita que ficará no gramado da casa, que deve permanecer ocupada sempre.

O novo Anjo, Arthur, escolheu Fiuk e Juliette para o castigo do Monstro! • #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/WPqKZah0x4 — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2021

De vez em quando, um sinal sonoro vai indicar que o mostro que estiver na guarita tem de descer e subir uma cancela até o buzinaço parar. Por receberem o castigo, Juliette e Fiuk perderam 300 estalecas. Os participantes que estão na área vip da casa vão direto para a xepa.