Arthur, Caio, Carla e João estão no paredão falso do 'BBB 21' Foto: Divulgação

O paredão falso do BBB 21 foi formado neste domingo, 7, por Arthur, Caio, Carla e João. O líder Rodolffo escolheu Carla Diaz (da xepa) e João (vip). Arthur, Caio e Pocah disputaram a prova do dia para ver quem se salvaria da berlinda, e a cantora se saiu melhor.

A falsa eliminação será na terça-feira, 9, e o mais votado pelo público vai direto para um quarto secreto. Essa pessoa garante vaga na próxima prova do líder e ganha um veto do anjo, ou seja, poderá anular a decisão do anjo uma vez dentro do prazo de duas semanas.

Quem ficar em segundo e terceiro lugar no paredão também escapa do veto na prova do líder, assim como o quarto colocado, que também ganha voto com peso 2 na próxima votação. Nesse caso, deverá votar em apenas uma pessoa, mas com pontuação dobrada.

Como foi formado o paredão falso

Arthur imunizou o rapper Projota, enquanto Rodolffo, o líder da semana, teve de indicar duas pessoas ao Paredão: uma do grupo da Xepa e outra integrante do VIP. Da Xepa o cantor sertanejo optou por mandar a atriz Carla Diaz e do VIP o professor João Luiz. Ela contra-atacou com Caio, enquanto ele trouxe Pocah para a disputa. Arthur foi o mais votado da casa, com quatro votos.

Disputaram a Prova Bate e Volta Arthur, o mais votado pela casa, e Caio e Pocah, que receberam o contragolpe de Carla Diaz e João Luiz, respectivamente. Pocah venceu a prova e saiu do Paredão.