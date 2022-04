Arthur Aguiar diz que sem Maíra Cardi vitória no ‘BBB 22’ não seria possível

Arthur Aguiar, campeão do 'BBB 22', conversou com Ana Maria Braga no 'Mais Você'. Foto: TV Globo

Nesta quarta-feira, 27, Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, conversou com Ana Maria Braga, no Mais Você, sobre sua trajetória no reality show. Ele disse que ainda não caiu a ficha sobre a vitória.

"Não deu tempo de me atualizar, eu sei de pouquíssimas coisas só por alto, mas a sensação que eu tenho é que eu estava sonhando e a qualquer momento a Maíra iria me acordar e falar que meu carro estava chegando para aí eu ir para o Big Brother."

O ator afirmou que não acreditava ser possível vencer. "Todas as vezes eu achava que ia sair. Na final, eu achava que seria o terceiro colocado. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu poderia ganhar o programa."

Ele agradeceu às pessoas que o ajudaram a ganhar e fez um destaque para sua mulher, Maíra Cardi, que já participou do reality. "Minha esposa teve uma participação única. Sem ela não seria possível."

Jogo

"Eu sempre deixei claro que estava ali para jogar, não estava ali de férias", disse ele sobre sua passagem no programa. "Eu acredito que minhas atitudes foram coerentes com as minhas falas e, quando não foram, eu soube pedir desculpas."

Ele garantiu que não existe fórmula para vencer o BBB e explicou que sabia da necessidade de ser coerente. "A minha estratégia era entrar e viver, ser eu com meu pacote completo."

O ator também comentou sobre ter ganhado o favoritismo para vencer. "Eu acho que as pessoas da casa me deram muito mais o jogo do que eu fui atrás."

Sobre as indicações de Jade Picon ao paredão, ele disse que não entendia as motivações. "Eu achava muito contraditório o discurso dela. Se eu fiz algo que magoou ela, ela deveria ter falado comigo."

Na disputa direta contra a influenciadora, que ocasionou na eliminação dela com 84,93% dos votos, Arthur disse que estava confiante, mas não imaginava que a diferença na porcentagem seria tão grande.

"Eu não sabia que ia ganhar dela nesse paredão com tantos votos, mas eu estava seguro com as minhas atitudes e narrativas. Foi o paredão que eu estava mais confiante."

Prêmio

Arthur disse que ainda não sabe qual será o destino do R$ 1,5 milhão que ele ganhou no programa. "Eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer com o dinheiro."

Segundo ele, a decisão da destinação do prêmio será tomada com Maíra Cardi. "Tudo isso eu quero decidir em conjunto com ela", contou ele, que acrescentou que até a confirmação de ir para o reality show se deu em comum acordo.

"Ela fez o jogo aqui fora e eu fiz o jogo lá dentro", afirmou sobre a parceria que tem com a mulher. O cantor afirmou que pretende focar na carreira musical e confessou que não tinha intenção em ganhar o prêmio.

"O meu intuito de entrar no programa era muito maior do que isso, era conseguir reconquistar o meu público, mostrar quem eu sou e dar orgulho para a minha filha."