Arnaldo Cezar Coelho é acusado de machismo em transmissão

O comentarista de arbitragem nos jogos de futebol da Globo, Arnaldo Cezar Coelho, deu uma pisada na bola durante a transmissão da partida do Brasil contra a Suécia, no futebol feminino, na última terça-feira, 16.

"Prefiro trabalhar com mulher (na arbitragem), elas têm melhor visão periférica, acham a nossa camisa no armário quando a gente perde", comentou durante a partida.

O comentário vem gerando inúmeras críticas ao ex-juíz, que realizou a transmissão ao lado de Cleber Machado e Caio Ribeiro.

No mesmo dia, o jornalista Milton Neves também fez um comentário considerado machista: "Futebol feminino é igual gordo comnedo salada: Não tem graça nenhuma", publicou em seu twitter.

Confira abaixo algumas reações ao comentário de Arnaldo:

Arnoldo César Coelho faz comentário infeliz e machista sobre as mulheres durante transmissão de BRA. X SUE. Pode isso não Arnaldo

Papo machista do cacete esse do Arnaldo com o Cleber Machado... #Muda #Bra x #Swe #Futebol #Rio2016