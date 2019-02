Aritana Maroni participará de 4º reality show em menos de 4 anos

Aritana Maroni Foto: Instagram / @aritanamaronioficial

A cozinheira Aritana Maroni irá ao ar em seu quarto reality show nesta quinta-feira, 14, com a estreia do Troca de Esposas, da Record TV. Na emissora, ela já participou do Power Couple Brasil em 2018 e de A Fazenda em 2017. No segundo semestre de 2015, ela disputou o MasterChef Brasil, da Band.

Aritana, que é filha de Oscar Maroni, trocará de casa com a mãe de uma família vegana, e a previsão é de que hajam alguns conflitos entre os moradores e as 'visitantes' por conta do consumo de carne.

O programa será apresentado por Ticiane Pinheiro e contará com 11 episódios, sendo 10 trocas entre esposas e uma troca entre maridos. A estreia ocorre nesta quinta-feira, 14, às 22h30.

A ideia é que, em cada episódio, haja uma personalidade pública e uma anônima. Outros nomes conhecidos do público que têm participarão confirmada no programa são a repórter Fabíola Gadêlha, do Balanço Geral Manhã, e o funkeiro MC Créu.

