Ari Peixoto comenta comoção ao vivo no 'Encontro'

Nas redes sociais, telespectadores acusaram Fátima Bernardes de explorar a tristeza do repórter, que voltou a chorar. Foto: Reprodução/TV Globo

Durante o Encontro desta sexta-feira, 2, o jornalista Ari Peixoto voltou a se emocionar enquanto falava sobre o acidente de avião que envolveu o time da Chapeconese e jornalistas na Colômbia. Fátima Bernardes relembrou o choro ao vivo na edição do Jornal Hoje da última quinta-feira, 1, o que causou comoção no repórter.

"Ontem a gente acompanhou o seu sofrimento e a sua descarga, num determinado momento, em que você não aguentou e você veio às lágrimas como todos nós já fizemos em vários momentos", disse Fátima. Ele então respondeu: "É, exatamente por causa disso eu achei que ia conseguir falar. E aconteceu o que aconteceu agora. Quando a gente para a cobertura e conversamos com outros colegas jornalistas, a gente fala sobre isso e se ampara um no outro. Essa é uma força que a gente dá e recebe dos colegas, a gente se ampara, conversa, conta piadas, conta casos das pessoas que a gente conhecia... O meu cinegrafista aqui está chorando...", disse Ari, que não conteve as lágrimas.

Então a imagem voltou para o estúdio e Fátima o consolou, desejando força para todos os jornalistas que estão cobrindo o acidente. "É uma cobertura que ninguém quer fazer, ninguém gosta. Mas tem que fazer, né?", finalizou Ari.

Na última quinta-feira, 1, o repórter já havia se emocionado durante o Jornal Hoje ao falar da liberação do corpo de um colega da Globo, o jornalista Guilherme Marques. Nas redes sociais, porém, muitos telespectadores acusaram Fátima de explorar a tristeza de Ari, ao tocar no assunto do choro do repórter.

Depois da enquete do "quem você salvaria" a Fátima me aparece forçando a barra pro Ari Peixoto chorar de novo. Desnecessário #encontro — Fábio Lima (@fabiocabeca) 2 de dezembro de 2016

Ari Peixoto ao vivo e Fátima Bernardes lembra do choro de ontem. Ele ñ aguenta e chora novamente. Há formas sutis de ser sensacionalista. — Marcos Sacramento (@masacra) 2 de dezembro de 2016

Parem com isso! Já está tão difícil o Ari Peixoto cobrindo as notícias sobre o acidente e o programa #Encontro explorando a tristeza dele. — Pri Figueiredo (@Pri_FVieira) 2 de dezembro de 2016

Foi triste ver o Ari Peixoto agora no #Encontro ele estava aflito, custando segurar as lágrimas, querendo chorar e a Fátima forçando a barra — Roger Henrique (@rogerhenrique) 2 de dezembro de 2016