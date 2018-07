Ari Peixoto chora ao vivo no 'Jornal Hoje' ao falar de morte de colega em acidente de avião

Ari Peixoto se emocionou ao falar de sobreviventes de acidente no 'Jornal Hoje'. Foto: Reprodução/TV Globo

O acidente envolvendo o time da Chapecoense e jornalistas comoveu o Brasil e o mundo, mas principalmente quem perdeu pessoas próximas. É o caso de Ari Peixoto, repórter da Globo, que perdeu alguns colegas da emissora. No Jornal Hoje desta quinta-feira, 1, ele não conteve as lágrimas ao falar sobre a morte do repórter Guilherme Marques.

"A gente recebeu a informação de que os próximos três corpos a saírem daqui, dois são de brasileiros e um é de um paraguaio. E, entre os brasileiros, eu tenho…". Ele parou de falar e chorou. Preosseguiu: “O nosso colega, Guilherme Marques”, disse, emocionado, e pediu desculpas. A imagem então voltou para o estúdio.

Evaristo Costa então consolou o repórter: "Imagina, Ari, não precisa pedir desculpa. A gente entende a sua emoção. É a mesma emoção de todos nós, funcionários da TV Globo e colegas", completou.

No Twitter, centenas de telespectadores se emocionaram com a reação do repórter, cujo nome foi parar nos tópicos mais comentados da rede social. Assista ao vídeo abaixo:

Foi de partir o coração, ver o Ari Peixoto chorando ao vivo no Jornal Hoje! pic.twitter.com/9R2PDZp97D — Alisson Nobrien (@alissonnobrien) 1 de dezembro de 2016

Ari Peixoto desabou ao falar do colega morto da tragédia do avião. E eu desabo aqui agora vendo a entrada dele no JH :( — Bruno (@brunoazevedo) 1 de dezembro de 2016

O Ari Peixoto chorando ao vivo durante o Jornal Hoje impossível não se comover :'( #ForçaChape — Rayane (@rayane_priscill) 1 de dezembro de 2016