Apresentadores do GNT se reúnem para 'Ceia Secreta'

. Foto: GNT / Thiago Facina

O GNT aproveitou o clima de final de ano para reunir os apresentadores culinários da casa em um especial batizado de Ceia Secreta. Rodrigo Hilbert, Bela Gil, André Mifano e Raiza Costa se juntarão a um chef misterioso que proporá desafios para os quatro cumprirem durante o preparo de uma ceia coletiva. Tudo, é claro, envolvido por muito bate-papo e descontração entre os participantes.

O especial será exibido na próxima quinta-feira, 15, às 22h30, mas o pontapé inicial foi dado no canal do GNT no YouTube, através de alguns vídeos mostrando o início dos preparativos. Confira abaixo!