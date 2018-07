Apresentadora negra recebe ameaças de morte após criticar Trump

No final de maio, Trump fez visita oficial ao Vaticano e foi recebido pelo Papa Francisco no Palácio Apostólico. Sempre de bom humor, Francisco apareceu com as feições completamente soturnas na maioria das fotos, o que gerou uma infinidade de memes e piadas a respeito da visita. Clique aqui e relembre algumas das melhores reações.

Foto: Evan Vucci / Pool via The New York Times