Apresentadora Faa Morena anuncia saída da RedeTV! após 17 anos

Faa Morena Foto: Instagram / @faamorena

Faa Morena anunciou sua saída da RedeTV! nesta terça-feira, 17. A apresentadora, que é ex-esposa de Amilcare Dallevo Jr., um dos sócios da emissora, trabalhava à frente do Ritmo Brasil.

"Depois de 17 anos me desligo da RedeTV! e da apresentação do Ritmo Brasil. Encerro esse ciclo tão importante com o coração cheio de gratidão e amor por essa casa que me acolheu", escreveu.

Faa Morena ainda agradeceu colegas, funcionários e fãs: "Eu saio do ritmo Brasil, saio da RedeTV!, mas continuo com meus trabalhos culturais, musicais e de gente. Amo gente, amo vocês. Gratidão. É a vida que continua".

A assessoria da emissora confirmou a saída de Faa Morena e afirmou que "Faa não pediu demissão, ela simplesmente optou por não renovar o contrato."

"A RedeTV! confirma a saída de Faa Morena. Após 17 anos na emissora, a apresentadora comunicou sua decisão de não renovar o contrato e seguir novos desafios. A direção da RedeTV! agradece Faa pelo profissionalismo, respeito e contribuição ao longo de tantos anos de parceria e deseja sucesso em seus futuros projetos", informa em nota.

Veja a postagem feita por Faa Morena:

* Atualizada às 15h11 de 17 de novembro de 2020.