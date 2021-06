Apresentadora da Record TV revela que foi abusada na infância; veja

A apresentadora do 'Balanço Geral', no Ceará, Luciana Ribeiro Foto: BalancoGeralCE

A apresentadora do Balanço Geral Manhã, da TV Cidade, afiliada da Record TV no Ceará, revelou nesta quinta-feira, 17, ao vivo, que foi abusada sexualmente durante a infância. Sem dar muitos detalhes, Luciana Ribeiro se emocionou após apresentar uma notícia relacionada ao assunto.

A reportagem trazia a história de um homem, de 78 anos, que estuprou cinco meninas da própria família.

"Nós precisamos falar sobre isso. Porque esses homens, esses monstros, são os monstros que deveriam nos proteger! Ele era avô dela! São cinco parentes vítimas desse monstro”, enfatizou.

Ao finalizar a matéria, o cinegrafista dá um close na apresentadora, que se indigna com o fato e começa a dar o depoimento pessoal. “Eu falo e me emociono porque também fui vítima quando criança e quando eu pedi ajuda, as pessoas não acreditaram. Não confie em ninguém", desabafou, com a voz trêmula, sem dar detalhes do ocorrido.

Luciana Ribeiro também enfatizou: "Na maioria das vezes, quem é para acolher, é quem mais maltrata”. A apresentadora da Record TV aproveitou a oportunidade para incentivar as vítimas de assédio sexual a denunciarem os agressores.

“Mulheres, falem, desabafem, peçam ajuda, porque muitas outras crianças hoje passam por essa situação. Me desculpe o desabafo, mas é porque eu me vi nessa situação muitas mulheres e meninas também se veem nesse momento. A gente precisa falar e pedir ajuda”, concluiu.

Assista ao vídeo: