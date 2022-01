Apresentadora da Globo News chora ao relatar morte de criança por covid-19

A apresentadora da Globo News Aline Midlej se emociona ao falar de criança que morreu por covid-19 Foto: Reprodução/Globo News

Em meio à discussão sobre vacinação contra covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, a jornalista Aline Midlej se emocionou ao conversar com um médico que perdeu a filha para o coronavírus.

Alicia, de 7 anos, morreu em decorrência do vírus, em janeiro de 2021, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Durante o Jornal das Dez, na Globo News, a apresentadora lembrou da sobrinha dela, que tem a mesma idade da filha do profissional de saúde.

"Eu sinto muito pelo seu relato. A minha sobrinha tem a idade da sua filha. Desculpa", disse Aline Midlej, com a voz embargada e não conseguindo conter as lágrimas. Poucos segundos depois, ela voltou a conversar com o especialista.

As imagens viralizaram e internautas comentaram sobre a notícia.

"Que depoimento lindo, forte, corajoso e necessário do doutor Rodolfo, médico da linha de frente do combate a covid e que perdeu a filha. A emoção, o choro da Aline é o choro de todos nós", escreveu um seguidor no Twitter. "Se a dor parece imensurável só de ouvir, não consigo nem imaginar o que esse pai está sentindo", desabafou outro.

Assista ao vídeo:

Aline Midlej, apresentadora do "Jornal das Dez" na GloboNews, chorou ao vivo durante uma entrevista com o médico Rodolfo Aparecido da Silva, pai que perdeu a filha Alicia em decorrência da covid-19 durante o mês de janeiro de 2021. https://t.co/w6oISmIEMQ — Marciano Brito (@MarcianoBrito13) January 7, 2022

Aline Midlej não segurou o choro ao ouvir o relato do médico que perdeu a filha de 7 anos para o covid. se a dor parece imensurável só de ouvir não consigo nem imaginar o que esse pai está sentindo #J10 #GloboNews — Thi (@meunomenaoejose) January 7, 2022