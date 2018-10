Apresentadora da CNN diz não estar chocada com ameaça de bomba na emissora

A apresentadora da rede de TV americana CNN Lisa Ling. Foto: Instagram/@lisalingstagram

Uma das apresentadoras de maior destaque na TV americana se manifestou sobre a ameaça de bomba ao escritório da CNN, no Time Warner Center, em Nova York. Após a descoberta de um pacote contendo um dispositivo explosivo, o prédio teve de ser esvaziado na manhã de quarta-feira, 24.

“É aterrorizante o que aconteceu hoje, mas infelizmente não é chocante porque o clima neste país se tornou tão feio”, disse Lisa Ling ao The Hollywood Reporter, após um painel em Beverly Hills. Ela mora em Los Angeles e é apresentadora da CNN This is Life, com Lisa Ling.

Na entrevista, a jornalista disse que os políticos estão expressando o ódio com maior regularidade. Para ela, o presidente Donald Trump é ‘o árbitro de grande parte desses caluniadores’. Lisa Ling afirmou, também, que o presidente tem a responsabilidade de tentar unir o país.

Lisa Ling nasceu na Califórnia. O pai é chinês e a mãe é tailandesa. A jornalista começou na televisão em 1999, como uma das quatro apresentadoras do Scratch, um programa para adolescentes. Ela já foi correspondente de guerra no Iraque e Afeganistão e ganhou diversos prêmios por seus documentários.

No perfil oficial dela no Instagram, Lisa sempre compartilha trecho de seus trabalhos com os seguidores.