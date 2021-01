Apresentador de 'Pesca Mortal' morreu por overdose, de acordo com autópsia

Mahlon Reyes, um dos apresentadores de 'Pesca Mortal', que morreu de overdose Foto: Reprodução/Pesca Mortal

Mahlon Reyes morreu em julho de 2020, mas a causa da morte só foi divulgada agora. De acordo com informações do site TMZ, um dos apresentadores de Pesca Mortal teve uma overdose de drogas.

Brian Heino, xerife e legista do condado de Flathead, afirmou que a causa está descrita como intoxicação aguda e acidental por cocaína. Reyes sofreu um ataque cardíaco na época, enquando estava em casa. Ele chegou a ser socorrido, mas não conseguiu recobrar a consciência.

Segundo a esposa de Reyes, em entrevista ao TMZ, a morte dele foi um choque para a família, pois não aparentava nenhum problema de saúde.

Ele é o sexto integrante do reality show de pescadores a morrer. Em 2010, Phil Harris não resistiu a um infarto. No ano seguinte, Justin Tennison morreu enquanto dormia. Quatro anos depois, Joe McMahon foi morto a tiros e Capitão Tony Lara teve um ataque cardíaco.

No mês passado, Nick McGlashan, de 33 anos, também morreu e a causa não foi divulgada até agora, mas um site local indicava a possibilidade de envolvimento com entorpecentes.

No ano passado, as cinzas do corpo de Mahlon Reyes foram lançadas ao mar pelos companheiros de Pesca Mortal.