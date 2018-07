Apresentador da Globo se despede da emissora: 'Agradeço a todos'

Jornalista está fora do ar desde janeiro de 2017 Foto: Globo/João Miguel Júnior

Afastado há alguns meses, Luis Ernesto Lacombe se despediu oficialmente da Rede Globo na quarta-feira, 31. No Instagram, ele postou uma foto de seu crachá e agradeceu.

"Hoje, oficialmente, termina meu contrato com a Rede Globo, que não será renovado por decisão da emissora. Dos meus 29 anos de carreira como jornalista, 20 foram na Globo, os últimos 13 como apresentador do Esporte, dois anos na Editoria Rio e cinco na GloboNews", escreveu o apresentador.

"Chegou a hora de descobrir um novo mundo, novas histórias, acreditando ainda que a notícia é o principal, que a informação é a estrela. Agradeço a todos, de coração, pela parceria", finalizou.

Lacombe esteve no ar pela última vez em janeiro de 2017, no quadro espirtivo do Bom Dia Brasil.