Apresentador da Globo assume relacionamento com soldado da Força Nacional

O jornalista Matheus Ribeiro, apresentador da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo. Foto: Instagram/@matheusribeirotv

O Jornal Nacional completa 50 anos em 2019 - a primeira edição foi ao ar em 1º de setembro de 1969. Pensando na representatividade brasileira, a emissora anunciou, em julho, a escalação de 27 apresentadores da Globo de todo o País e que participam do jornal. Cada Estado tem um jornalista como representante na bancada aos sábados.

Além das homenagens preparadas especialmente para a data, a atração tem feito história.

Em fevereiro deste ano, Maria Júlia Coutinho estreou como a primeira negra a estar na bancada do JN. “Quero que isso não seja notícia daqui a um tempo”, declarou Maju na ocasião.

No dia 9 de novembro, o Jornal Nacional terá no comando Matheus Ribeiro, apresentador da TV Anhanguera em Goiás, afiliada da Rede Globo. O jornalista assumiu, publicamente, um relacionamento com Yuri Piazzarollo, integrante da Força Nacional de Segurança.

No perfil oficial no Instagram, ele publicou uma foto ao lado do companheiro. “Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só”, diz a legenda da imagem que foi republicada da página de Yuri.

O jornalista Matheus Ribeiro, apresentador da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo, e Yuri Piazzarollo, da Força Nacional de Segurança. Foto: Instagram/@matheusribeirotv

Muitos seguidores de Matheus Ribeiro parabenizaram o casal. Outras mensagens, no entanto, são mais agressivas e misturam religião com intolerância.

“Deus não abençoa esse tipo de união”, escreveu um internauta. Porém, o jornalista respondeu: “Cada um acredita no Deus que quiser, né? O meu está de boa”, concluiu.

Resposta do jornalista Matheus Ribeiro a um internauta no perfil oficial no Instagram. Foto: Instagram/@matheusribeirotv

No perfil de Yuri no Instagram, dezenas de mensagens felicitaram o casal. Confira.

Discretos, Matheus e Yuri até agora não tinham publicado fotos do relacionamento nas redes sociais.

Desde que soube que iria comandar o Jornal Nacional, o jornalista de Goiás faz contagem regressiva para o feito. “Faltam 40 dias!”, disse em uma postagem no fim de setembro.

“Acho que todo estudante de jornalismo já ouviu a frase: ‘Ainda vou te ver no Jornal Nacional, hein?’. Quando me diziam isso, na família ou mesmo na rua, eu sorria, agradecia, mas na minha cabeça era algo impossível, inimaginável. É uma alegria muito grande participar dessa comemoração”, afirmou.

Assista ao vídeo:

Yuri Piazzarollo demonstra verdadeira paixão pela profissão também. “As batalhas mais difíceis continuam sendo as que nos trazem as melhores vitórias”, escreveu em uma foto em que aparece fardado e com as hashtags ‘Eu na Força’ e ‘Força Nacional’.