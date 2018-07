Apple anuncia série com Reese Witherspoon e Jennifer Aniston

As atrizes atuarão juntas em série inédita da Apple Foto: AP

LOS ANGELES - A Apple encomendou duas temporadas de uma série dramática com as atrizes Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, que fala sobre as vidas de pessoas que trabalham em um programa de televisão matutino, disse uma porta-voz da companhia nesta quarta-feira, 8.

A série está entre os primeiros projetos que a gigante de tecnologia adquiriu para seu aprofundamento em programas originais para televisão, em que tenta competir com empresas estabelecidas, como Netflix e a HBO, da Time Warner.

A porta-voz da Apple Rita Cooper Lee também confirmou que a companhia encomendou um remake de Amazing Stories, antológica série de ficção científica feita por Steven Spielberg em 1980.

As notícias de um potencial acordo para um programa de Spielberg surgiram em outubro. Não ficou claro quando as séries serão lançadas ou onde os expectadores poderão assisti-las.

A Apple não divulgou se colocará as séries no iTunes, onde vende shows feitos por outras empresas, ou em outra plataforma.