Após virar piada na Globo, Ivo Holanda agradece Marcelo Adnet

Conhecido por suas pegadinhas no SBT, o ator Ivo Holanda agredeceu o humorista Marcelo Adnet após ter sido citado no Tá No Ar: A TV na TV, da Globo, da última terça-feira, 26.

Em uma esquete do programa, foi ao ar o fictício Prêmio Ivo Holanda - equivalente a um Oscar do mundo das pegadinhas (clique aqui para assistir). O apresentador 'Carlos Tarantini', vivido por Danton Mello, então, faz um discurso no palco.

"Nós sabemos que ser ator de pegadinha não é nada fácil. Você precisa ser um ator ruim e interpretar muito mal e fingir que é verdade aquela história que todos nós sabemos que é armada. Por isso esse prêmio merece ser valorizado!"

Mesmo com o deboche, Ivo Holanda publicou uma mensagem em seu Instagram aprovando o quadro na quarta-feira, 27: "Acabei de parar a gravação aqui só para agradecer o Marcelo Adnet. Foi muito legal o programa de ontem, adorei muito vocês terem falado do nosso trabalho."

"Sabe do que mais gostei? Do militante revoltado! Achei muito engraçado, cara. Parabéns, Marcelo e obrigado mais uma vez", complementou, citando outro quadro conhecido do Tá No Ar.

