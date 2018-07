Após virar meme internacional, Cuca aparece no 'Mais Você'

Cuca foi entrevistada por Ana Maria Braga no 'Mais Você'. Foto: twitter.com/Junioraraujott

Na última segunda-feira, 31, telespectadores mais atentos perceberam uma aparição discreta no Mais Você: a Cuca, do Sítio do Picapau Amarelo. A personagem apareceu algumas vezes na parte de fora do cenário, e só nesta terça-feira, 1º, é que Ana Maria Braga comentou o assunto.

"Ontem eu recebi várias mensagens, falando que a Cuca apareceu aqui. Vocês sabiam que aqui, essa casa, é onde foi gravado o Sítio do Picapau Amarelo?", disse Ana Maria. Momento depois, Cuca apareceu de surpresa no programa.

A apresentadora conversou com Cuca sobre ela ter virado um meme internacional e convidou a personagem a participar de um bate-papo com os telespectadores nas redes sociais após o fim do programa.

No Twitter, muitos internautas ficaram felizes de ver essa partipação especial no Mais Você: