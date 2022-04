Após sucesso no ‘BBB 22’, Paulo Vieira ganha quadro no ‘Fantástico’

Paulo Vieira nasceu em Goiás, se mudou para o Tocantins e agora tem a missão de contar histórias de todo o País. Foto: Instagram / @paulovieira.oficial

Após o sucesso do quadro Big Terapia, que estreou no BBB 22, o humorista Paulo Vieira ganhou um quadro no Fantástico, que começa a ser exibido neste domingo, 1º de maio.

Em comunicado divulgado pela Rede Globo, o humorista deve viajar por dez pequenas cidades do Brasil em seu novo quadro, o Avisa Lá Que Eu Vou, contando as histórias de pessoas que o País não conhece, mas deveria conhecer.

A estreia já promete muita emoção. Paulo Vieira vai entrevistar a própria mãe, Conceição, em Natividade, no Tocantins. “Eu queria muito começar esse programa no lugar de onde eu vim. Mas como eu não vim de Natividade, eu trouxe o lugar de onde eu vim pra cá. Por isso, a primeira pessoa com quem eu vou conversar é minha mãe. ‘Bença’, a senhora tá boa?”, contou Paulo sobre o que o motivou a entrevistar a mãe no Tocantins, estado onde ele cresceu com a família, apesar de ter nascido em Goiás.

“Lembrei de quando você era pequeno e gostava de se sentar na porta, com um ano e meio”, diz Conceição, no episódio, emocionada ao relembrar a trajetória da família e do filho, antes de Paulo alcançar estabilidade na carreira. “O povo passava e eu começava a entrevistar o povo. Esse programa vai ser isso”, explica o ator.

O quadro inicialmente terá 10 episódios e promete enriquecer o Fantástico com parte do regionalismo que o Brasil possui, diferentes pessoas e seus hábitos. No primeiro episódio a história do apresentador se mistura com a da sua mãe, nos outros, ele promete mostrar o amor pelas pessoas do interior, que sempre quis ver na televisão.

“É uma mistura de programa de entrevistas, com programa de viagem, só que a gente não viaja para lugares. A gente conhece a história e as vivências das pessoas. O Avisa Lá Que Eu Vou tem muito afeto, com olhar muito amoroso para o povo brasileiro. Fala de onde eu vim, das coisas que eu acredito, o tipo de Brasil que eu penso e quero ver na TV.”