Após sucesso de 'Acorda Pedrinho', banda Jovem Dionísio estreia no 'Encontro'

Jovem Dionísio participa pela primeira vez do 'Encontro' e apresenta 'Acorda Pedrinho', sucesso que já está em 1º lugar do Top 50 Brasil do Spotify. Foto: Instagram/@jovemdionisio

Nesta terça-feira, 24, a banda Jovem Dionísio participou do Encontro com Fátima Bernardes e cantou o sucesso que tem ganhado o público dia após dia. Acorda Pedrinho agitou a plateia do programa da Rede Globo, está em primeiro lugar no Top 50 Brasil do Spotify e tem ganhado cada vez mais o público das redes sociais.

Essa foi a primeira vez que os meninos estiveram na Globo, e já colocaram Fátima Bernardes e a plateia para dançar o hit de sucesso. Além disso, eles ainda contaram algumas curiosidades sobre a música e os integrantes.

"Já tocamos juntos há uns 10 anos. Antes a gente tinha outra banda, que tocava covers, em churrasco de amigos e tudo mais. Há 3 anos fomos gravar nossas primeiras composições em estúdio e decidimos mudar o nome da banda", contou o vocalista Ber Pasquali.

A-COR-DA PEDRINHÔ QUE HOJE TEM CAMPEONATO VEM DANÇAR COMIGO E avisa que o @jovemdionisio tá no #Encontro! ✨ pic.twitter.com/WDzlRlo0Zr — TV Globo (@tvglobo) May 24, 2022

Em seguida, eles revelaram que o nome da banda é uma homenagem ao dono de um bar que eles frequentam em Curitiba, no Paraná, chamado Dionísio.

O Pedrinho, que eles acordam na música, é um amigo do grupo e cliente do mesmo bar. Durante o programa, os integrantes da Jovem Dionísio explicaram que ele tem o hábito de dormir após tomar algumas e o campeonato que é citado na música é de sinuca, que também acontece no local.

Acorda Pedrinho fez um sucesso repentino graças às redes sociais, mas não é um lançamento da banda. Na verdade, o hit já existe há mais de um ano. "Eram várias sensações. Fizemos músicas para a gente escutar, algo que a gente goste. Quando fizemos essa música ficamos meio chocados. Meu Deus do céu, muito boa", contou Gustavo Karam, guitarrasta da Jovem Dionísio.

O hit está em destaque nas redes sociais. No TikTok, o áudio já foi usado mais de 189 mil vezes. Enquanto no Instagram, cerca de 130 mil vídeos foram produzidos com Acorda Pedrinho.