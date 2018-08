Após ser confirmado no elenco, Theo Becker desiste de papel em 'Jesus'

O ator Theo Becker. Foto: Instagram / @theobecker

Porém, nesta semana ele surpreendeu o público ao desistir do papel, alegando que quer se dedicar por completo ao personagem Labão, que interpretará na série Lia, também da Record TV.

"Em comum acordo [com a direção da Record TV], a gente teve a melhor decisão. Eu me deixei à disposição para todas as novelas, mas essa eu achei que era melhor não fazer mais, pois minha preparação para ela foi em cima do personagem Jesus", informou o ator, por meio de sua assessoria.

Em seguida, continuou a explicação: "Minha volta é no Labão. Eu não queria entrar com outro personagem em cima dele, no dia seguinte. Eu estaria no último capítulo de Lia e no primeiro de Jesus, isso pra mim não estava fazendo sentido".

Ele ainda garante que não guarda rusgas com o ator que foi escolhido para o papel que tanto almejou: "Gostei de ver que o Dudu [Azevedo] pegou o papel. Entendo a Record, eles tiveram a ideia de botar um Jesus Cristo como diz a Bíblia, moreno, sem olhos azuis, estão seguindo à risca a história. Torço muito para que dê certo. O Dudu Azevedo me deu um abraço, eu desejei sorte, dei os parabéns pra ele e vamos em frente."