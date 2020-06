Após ser adiado, novo filme de Bob Esponja ganha data de estreia no Brasil

Bob Esponja e Patrick estão no cartaz do novo filme da animação Foto: Divulgação

O filme Bob Esponja: O Incrível Resgate, que foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus, ganhou uma nova data de estreia no Brasil: 8 de outubro. A definição foi divulgada pela Paramount Pictures Brasil nesta terça-feira, 16.

Em abril, o estúdio anunciou que o lançamento que estava previsto para 31 de julho havia passado para o dia 7 de agosto, mas a previsão acabou não se confirmando.

Na história do terceiro filme da franquia de animação, Bob Esponja e seu amigo Patrick Estrela procuram o caracol de estimação do protagonista, Gary, que foi sequestrado. A busca ocorre na Cidade Perdida de Atlantic City e coloca à prova o poder da amizade. O que chamou a atenção do público foi a participação do ator Keanu Reeves no longa.

Num trailer divulgado em novembro de 2019, ele surge fazendo um trocadilho com a palavra "sage", em inglês, que remete tanto à palavra "sábio" quanto ao ramo de folhas em que ele aparece.

Na versão dublada em português, o personagem diz: "Olá, Me chamem de Sábio. Sou feito de sabedoria e sou o sábio, por isso funciona muito bem". Assista ao trailer do novo filme de Bob Esponja - O Incrível Resgate abaixo: