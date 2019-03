Após saída de Fernando Rocha, Mariana Ferrão deixa o 'Bem-Estar'

A jornalista Mariana Ferrão. Foto: Paula Korosue e Diana da Mata/Divulgação

Depois da saída de Fernando Rocha do Bem-Estar, a apresentadora Mariana Ferrão informou nesta terça-feira, 19, que também não continuará à frente do programa.

O contrato da jornalista vence no fim do mês e ela não vai renovar seu vínculo com a Rede Globo. Michelle Loreto, que já participou de algumas edições, assumirá a atração.

Mariana Ferrão integrou a emissora por 11 anos e afirmou em seu perfil do Instagram que tocará seus projetos pessoais daqui para frente, como o Unboxing - uma série de eventos que ajuda pessoas a melhorarem as relações interpessoais.

"Sou muito grata por tudo que aprendi e cresci. Especialmente pelos relacionamentos. Achei que estava na hora de sair, tocar meus projetos pessoais, e a sensação é de ser eu mesma, de ser fortalecida, do jeito que sou", disse Mariana com um sorriso no rosto.

Assista: