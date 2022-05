Após queda no número de assinantes, Netflix cancela série criada por Meghan Markle

Netflix cancelou a produção de 'Pearl', série animada criada por Meghan Markle. Foto: Caitlin Ochs/REUTERS

Após a recente queda no número de assinantes, a Netflix cancelou Pearl, nome provisório da série animada criada pela duquesa Meghan Markle. A informação foi dada pela revista norte-americana Deadline neste domingo, 1º.

Segundo a revista, Pearl já estava em fase de desenvolvimento e havia sido anunciada no ano passado.

A série era produzida pela Archewell Foundation, organização de caridade fundada por Meghan e pelo príncipe Harry que também atua como produtora audiovisual.

Além de Meghan, o cineasta David Furnish, marido de Elton John, era co-produtor. Pearl seguiria a trajetória de uma garota de 12 anos e teria como foco a emancipação feminina, sendo inspirada por mulheres que fizeram história.

A Archewell já assinou grandes contratos com a Netflix e com o Spotify e, conforme a Deadline, ainda há otimismo na produção de séries como Heart of Invictus.

A produção será uma série-documental sobre competidores do Invictus Games, evento esportivo para militares que sofreram lesões e doenças.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais