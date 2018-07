Após perder patrocínios, Ryan Lochte tenta participar do próximo 'Dancing with the Stars'

Um dos favoritos a medalha na natação pelos Estados Unidos, Ryan Lochte acabou fora do pódio nos 200m medley na natação. No entanto, o nadador foi o quinto mais comentado no mundo no Facebook. Foto: Patrick B. Kraemer/EFE

O nadador Ryan Lochte ficou conhecido pela confusão que nadadores americanos causaram durante a Olimpíada do Rio-2016. Agora, porém, busca se aventurar em outras áreas para melhorar sua imagem, e é um dos principais candidatos a integrar o elenco do seriado Dancing With The Stars, de acordo com a revista People.

Após o escândalo, Lochte perdeu patrocínios de empresas como a Speedo e a Ralph Lauren, e viu sua fonte de renda diminuir drasticamente. Ele já chegou a participar de outro reality no passado, quando protagonizou What Would Ryan Lochte Do? (O Que Ryan Lochte Faria?), em 2013, a respeito de sua preparação para os jogos do Rio.

Fenômeno no mundo da ginástica, Simone Biles foi a terceira atleta mais comentada mundialmente no Facebook. A americana já ganhou duas medalhas de ouro (equipes e individual geral) e irá disputar mais três finais: salto sobre o cavalo, trave de equilíbrio e solo, sendo favorita em todos. Foto: Emmanuel Dunand/AFP

Outra esportista que foi cogitada, de acordo com a revista, foi a ginasta Simone Biles, 19. Alegando dificuldades na agenda, porém, ela disse que ficaria inviável participar da próxima temporada, mas revelou esperar por um novo convite na que vier em sequência.