Após passagem pela Band, Globo contrata Mariana Rios para o 'The Voice'

Atriz volta à Globo para apresentar o The Voice. Foto: Reprodução/Instagram

Após não ter tido o contrato renovado pela Globo e ir para a Band, Mariana Rios foi anunciada na última quinta-feira, 8, como a nova repórter de bastidores do The Voice. A atriz vai substituir Daniele Suzuki (1ª e 4ª), Miá Mello (2ª) e Fernanda Souza (3ª), que exerciam a função em temporadas anteriores.

No Instagram, Mariana comemorou o novo trabalho. "Agora a gente tem um encontro marcado!!! Muito feliz <3".

A quinta temporada do The Voice deve estrear dia 6 de outubro, uma quinta-feira. Tiago Leifert segue apresentador do programa. Os jurados também serão os mesmos: Lulu Santos, Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Michel Teló.

A atração deve ter algumas mudanças de formato. Entre elas, Boninho planeja colocar um time para disputar contra o outro. Assim, um cantor de Claudia Leitte pode duelar com um cantor de Michel Teló, por exemplo.

Mariana Rios saiu da Globo em abril, quando não teve o contrato renovado. Ela foi para a Band para apresentar o Miss SP no fim do mês e, agora, volta para a Globo.