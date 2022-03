Após oito anos, Charlie Sheen retorna à TV em 'Ramble On'

Após oito anos longe das telinhas, Charlie Sheen retorna à TV em comédia dramática. Foto: Gus Ruelas/Reuters

Depois de oito anos afastado das telinhas, Charlie Sheen, conhecido por participar de Two And a Half Men, retorna à TV na série Ramble On. No seriado de comédia dramática, o ator será protagonista e vai interpretar ele mesmo. De acordo com informações do Deadline, a história vai mostrar Sheen, Kevin Connoly e Kevin Dillon em versões ficcionais deles mesmos.

A ideia é mostrar artistas que já são veteranos de Hollywood buscando se reinventar neste meio. A série é produzida pelo diretor e roteirista Doug Ellin, de Entourage.

O pai de Charlie Sheen, Martin Sheen, também está no elenco de Ramble On. Kimiko Glenn, Bre-Z, John C. McGinley, Jami-Lynn Sigler, Zulay Henao, Mark Cuban, James Hiroyuki Liao, entre outros nomes estão no elenco da série.

Ainda não tem previsão de estreia e nem foi divulgada a plataforma específica de exibição da série, mas o primeiro episódio já foi concluído. Agora, a busca é por uma TV ou streaming que aceite e queira investir na produção. Caso não encontrem nenhum parceiro para transmitir a série, existe a possibilidade da trama ser lançada de maneira independente.