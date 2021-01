Após estreia do 'BBB' tem 'chuva de memes' na internet

Foto:

A estreia do Big Brother Brasil 2021 na noite de segunda-feira, 25, já rendeu uma “chuva de memes” na internet. Na casa principal, onde estão 14 dos participantes, Gilberto, Carla Dias e Camilla de Lucas foram os assuntos mais falados. Já entre os seis imunizados por voto popular, que estão em uma casa separada, Fiuk e Projota ganharam destaque.

Logo na entrada, Gilberto foi o porteiro da casa, recepcionando os participantes com muito entusiasmo. Principalmente as sisters, que entraram no clima. A mais animada foi Karol Conká, com direito a gritos, abraço e dancinha. "Não acredito que tu está aqui, mulher", disse Gilberto.

o gilberto é o gifmaker dessa edição pic.twitter.com/wJ4gaCUiaM — thai (@bwnita) January 26, 2021

já amei esse Big Brother pic.twitter.com/QaBjXVYH42 — Memes BBB21 (@BBB21Memes_) January 26, 2021

Eu e minha amiga nos encontrando para falar de bbb pic.twitter.com/9Wpv3yC4WE — bbb 21 memes (@otaldobbb) January 26, 2021

Carla Dias e Camilla de Lucas formaram dupla na primeira prova de imunidade, onde passaram horas lado a lado, equilibradas em pequena plataforma. A brincadeira destacou ainda mais a diferença de altura das sisters, que deu o que falar.

Chorei com essas fotos a cara da carla foi a melhor #camiladelucas #CarlaDiaz #BBB21 O bbb pic.twitter.com/ln2GV8tifw — Allan victor (@Allanvictorleao) January 26, 2021

Carla Diaz e Camila de Lucas na prova #bbb21 pic.twitter.com/eU8innLQjs — alienada pelo bbb (@Vitorlexonn) January 26, 2021

Entre os imunizados por voto popular, que estão isolados em outra casa, também já rendeu piadas: Projota adivinhou que estavam imunizados e já está cotado para ser a Manu Gavassi desta edição e desvendar os segredos de Boninho. A roupa de Fiuk também foi assunto para memes.

E o Projota que já sacou a imunidade, não acredito que ele vai ser a Manu Gavassi desse Big Brother e vai desvendar os segredos do Boninho pic.twitter.com/ENWkRHqq5x — fazendola 52,54% (@maluconatese) January 26, 2021