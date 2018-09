Após erro de conta, Globo volta atrás em prova decisiva do 'BBB'

Participantes do 'BBB' que tiveram pontuação alterada; além deles, Kaysar, que ficou longe da disputa final, também foi vítima de erro da produção. Foto: Twitter / @bbb

Durante a Prova do Líder do Big Brother Brasil desta quinta-feira, 15, um erro de conta básico feito pela produção do programa acabou interferindo diretamente no resultado do jogo. O fato fez com que o apresentador Tiago Leifert voltasse ao ar pouco depois da meia-noite, durante um intervalo do Jornal da Globo, para tentar consertar o equívoco.

A prova consistia em perguntas e respostas acerca de detalhes de um show de mágica que havia sido visto pelos participantes momentos antes. Cada acerto valia um ponto, e cada erro, zero.

Em determinado momento, três participantes, Diego, Breno e Viegas, acertaram uma resposta quando estavam com quatro pontos. Em vez de a produção contabilizar cinco pontos para cada um, houve um erro na soma e o trio chegou a seis pontos. Momentos depois, Diego, com 11 pontos, conquistou a liderança. Em poucos minutos, diversos perfis apontaram o erros nas redes sociais, o que levou a emissora a se retratar depois do fim do programa.

Confira o momento do erro:

"Nos últimos minutos, a gente passou revisando a prova. A gente teve vários problemas no placar durante a prova. Alguns participantes ganharam pontos a mais, outros a menos. Em um momento da competição, o Diego pulou dois pontos. Esse foi um erro crucial, definitivo, porque o Diego conseguiu a liderança. Por isso, corrigindo a prova e pedindo desculpas a todos vocês: a liderança é da Ana Clara. A Ana Clara foi a pessoa que mais acertou, no placar dela não houve nenhum problema", esclareceu o apresentador Tiago Leifert.

A Prova do Líder é vital na disputa, uma vez que seu ganhador recebe a imunidade na votação do domingo seguinte, e ainda tem direito a indicar um participante para o 'Paredão'. A vencedora Ana Clara, por exemplo, que joga como 'dupla' ao lado de seu pai, Ayrton, acaba de retornar de uma disputa de eliminação.

O fato gerou revolta em diversos espectadores nas redes sociais, que consideraram a decisão "injusta":

O erro não é do Diego, o erro é da produção... O máximo que vcs deveriam fzer é a prova novamente. — JuninhoDrewLs (@AmoresRochas) 16 de fevereiro de 2018

Erro em cima de erro o mais correto seria refazer a prova do ponto onde foi equivocado... não dá uma solução simplista em favor de Ana Clara #BBB18 — RobertoFreitas (@robertocegy) 16 de fevereiro de 2018

Não tem cabimento ela ser líder sendo que ela teria que disputa a liderança com outro participante porque depois do erro ficou com a pontuação igual. — Sandra Bastos (@Sandra14Bela) 16 de fevereiro de 2018

Decisão errada. O Diego não teria seguido sem o erro do bbb. Porém ele ainda ganhou dela na ultima pergunta. Ana virou líder errando ultima pergunta. São erros equivalentes. Ou refaz ou deixa os dois tirarem a prova entre eles. — Lucio (@aquelelucio) 16 de fevereiro de 2018

Ver Galeria 10 10 imagens







Adriana questionou se macacos ainda existiam A sister Adriana, do 'BBB11', ficou conhecida por algumas 'pérolas' que falou durante o programa. Na mais famosa, questionou: 'Ainda existe macaco?', quando foi escolhida por um brother para participar de um castigo e ficar vestida de mico. "É que a última vez que eu fui ao zoológico eu era pequena", justificou.

Foto: Reprodução/ TV Globo

Dhomini afirmou ter maltratado um cachorro Participante da 13ª edição do BBB, Dhomini disse que havia arrancado todos os dentes da boca de um cachorro. Após reconstituição do suposto crime, a polícia concluiu que a história contada pelo brother era mentira.

Foto: TV Globo/João Cotta

Boninho deu uma bronca em Ana Carolina e Dona Naiá No 'BBB9', Boninho, diretor do programa, deu a maior bronca na dona Naiá e em sua amiga, Ana Carolina. O momento não foi ao ar na atração, mas quem estava assistindo pelo pay-per-view presenciou quando ele disse: "Dona Ana Carolina, esse aviso é para a senhora e para a dona Naiá. Esse alicate não está esterilizado. A dona Naiá é diabética. Se essa m... inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Então, para de brincar com o alicate." Não foi a única bronca de Boninho que 'escapou' ao vivo.

Foto: TV Globo/Fabrício Mota

Airton virou meme ao falar da sunga branca de Alemão Airton, conhecido no 'BBB7' como Negão, protagonizou um meme antes mesmo de a palavra existir. Depois de uma discussão de Diego Alemão com vários participantes que tiraram sua cueca enquanto ele dormia, Airton gritou pro Brasil inteiro ouvir que Alemão não podia reclamar, já que ficava "de sunga branca pela casa e mostrava a bunda em rede nacional".

Foto: Reprodução/TV Globo

Dourado disse que apenas homossexuais transmitem HIV O participante Marcelo Dourado, que foi eliminado do 'BBB4' e voltou no 'BBB10', disse que um homem infectado com HIV não poderia transmiti-lo para uma mulher. Segundo ele, apenas homossexuais transmitiam o vírus. Pedro Bial precisou chamar os brothers para uma conversa e explicar que isso não era verdade. Ele também pediu que o público acessasse o site do Ministério da Saúde para informações corretas sobre aids.

Foto: TV Globo/Frederico Rozário

Dourado venceu a 10ª edição do BBB Apesar do relatado na foto anterior, de muitos outros comentários homofóbicos e da tatuagem de suástica, Dourado foi o vencedor do BBB em 2010.

Foto: TV Globo/Fred Rozário

Tina bateu panelas, revirou gavetas e teve suas roupas jogadas na piscina A participante Tina, do 'BBB2', pode ser considerada uma visionária. Mesmo antes dos protestos, ela já era conhecida por bater panelas. Em um momento de raiva, ela ainda revirou as gavetas dos outros participantes e deixou o pessoal tão irritado que eles resolveram jogar a mala dela na piscina.

Foto: Reprodução/YouTube

Sol criou uma nova versão de 'We Are the World' No 'BBB4', a participante Sol presenteou o Brasil com uma música inesquecível. 'Iarnuou' virou hit e nenhum brasileiro conseguiu ouvir o hit de USA For Africa da mesma forma.

Foto: Reprodução/YouTube

Marielza sofreu um AVC Depois de apenas nove dias no 'BBB5', Marielza Souza precisou deixar o programa após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A participante recebeu assistência médica e se recuperou em seguida, mas para isso teve que sair da casa.

Foto: TV Globo/Jaq Joner

Elieser quis se passar por bombado, mas não aguentou o peso O brother Elieser, da 10ª edição do programa, quis pagar de fortão e colocou mais peso do que aguentava para fazer supino. Dicesar percebeu e ficou de olho, até que precisou correr para ajudar o colega, que não conseguiu levantar a barra bem 'na última repetição', segundo ele.

Foto: TV Globo/Frederico Rozario

Tiago Leifert também brincou com o ocorrido em suas redes sociais, através de memes: