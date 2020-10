Após demissão do SBT, Mamma Bruschetta é contratada pela Band

Catia Fonseca e Mamma Bruschetta no 'Melhor da Tarde', da Band Foto: Reprodução de 'Melhor da Tarde' (2020) / Band

Após ter sido demitida do SBT na última quarta-feira, 7, a apresentadora Mamma Bruschetta foi contratada pela Band nesta sexta-feira, 9. O convite para fazer parte do Melhor da Tarde foi feito por Catia Fonseca, sua colega de muitos anos no Mulheres, na TV Gazeta.

"Quero saber se você aceita - em um dia ou dois dias da semana, para você conseguir fazer seus tratamentos direitinho - participar do Melhor da Tarde?", perguntou Catia à amiga, que aceitou a proposta em sequência.

"Ela me ofereceu essa colocação no programa dela nessa hora que eu estava tão desesperada", comemorou Mamma Bruschetta em um vídeo postado em seu Instagram.

Já Catia Fonseca publicou: "Estamos juntas novamente e agora no Melhor da Tarde! A Mamma Bruschetta fará participações especiais no programa e entra para o nosso time. Eu não poderia estar mais feliz e emocionada com essa notícia!"

VEJA TAMBÉM: Apresentadores e jornalistas que mudaram de emissora em 2020

Recentemente, o SBT anunciou a demissão de diversos artistas e apresentadores conhecidos do público, como Rachel Sheherazade, Leão Lobo e Livia Andrade, além de Maisa Silva, que pediu para sair do canal. Clique aqui para relembrar estas e outras demissões.

Assista ao vídeo em com o momento em que Catia Fonseca chama Mamma Bruschetta para trabalhar em seu programa na Band.