Após críticas, Sony mostra o Venom em novo trailer de 'Venom'

A Sony agradou aos fãs e mostrou o Venom em novo trailer do filme homônimo Foto: Reprodução de cena do trailer de 'Venom'/Sony Motion Pictures

Horas após trechos vazarem nas redes sociais, a Sony Motion Pictures divulgou na madrugada desta terça-feira, 24, o trailer oficial do filme Venom, que vai contar a história de origem do arqui-inimigo do Homem-Aranha. No filme, o vilão será interpretado pelo inglês Tom Hardy e o personagem terá contornos de anti-herói.

O primeiro trailer, lançado em janeiro, foi criticado pelos fãs dos quadrinhos por não mostrar Hardy como o personagem, focando mais na história de Eddie Brock, seu alter-ego. Já nesta nova prévia, a Sony não esconde nada e mostra o início da relação de Brock com o simbionte alienígena que toma o seu corpo.

"Viram, não esquecemos de colocar o Venom no filme", brincou Tom Rothman, executivo do estúdio da Sony, durante a CinemaCon, onde o trailer foi exibido pela primeira vez. "Eu queria fazer um filme que meu filho pudesse assistir", disse Hardy no evento, explicando a razão de ter aceitado fazer um filme de super-herói, segundo o site Deadline, que estava no evento.

O aguardado Venom estreia no Brasil no próximo dia 4 de outubro e será uma produção independente do universo cinematográfico da Marvel, não contará com a participação de nenhum outro personagem que aparece nos outros filmes.

Veja abaixo o novo trailer.