Após críticas de Peter Dinklage, Disney diz que fará ‘abordagem diferente’ em ‘Branca de Neve’

Peter Dinklage criticou Disney por insistir em ‘história retrógrada’ Foto: Instagram/@peterdinklage

Após as críticas de Peter Dinklage ao novo live-action de Branca de Neve e os Sete Anões, a Disney emitiu um comunicado dizendo que pretende fazer uma ‘abordagem diferente’ em relação aos sete personagens.

Em nota enviada à revista estadunidense The Hollywood Reporter, a companhia afirmou que ‘para evitar reforçar os estereótipos da animação original, nós estamos criando uma abordagem diferente para esses sete personagens e estamos consultando membros da comunidade de nanismo’.

Além disso, a Disney também informou que o filme está em desenvolvimento há três anos e que os sete personagens serão feitos por computação gráfica.

De acordo com uma apuração do site estadunidense The Wrap, a companhia deve optar por ‘criaturas mágicas’ para substituir os personagens da animação original.

O esclarecimento veio à tona após duras críticas feitas por Peter Dinklage, ator britânico conhecido pelo papel de Tyrion Lannister em Game of Thrones, durante uma entrevista ao comediante Marc Maron no podcast WTF.

Peter criticou a escolha da companhia por contar a história retrógrada de ‘sete anões vivendo em uma caverna’ e afirmou que sente que não está ‘gritando o suficiente’. O ator tem uma forma de nanismo chamada acondroplasia e luta ativamente para defender a causa.

Dinklage ainda falou sobre o fato de a Disney celebrar a escalação de uma atriz latina para o papel principal, mas esquecer que está contando a mesma história de sempre.

"Eles estavam tão orgulhosos com isso, e eu tenho todo amor e respeito à atriz e às pessoas que acham que estão fazendo a coisa certa, mas eu fiquei pensando, 'O que vocês estão fazendo?'", disse o ator britânico.

A Disney anunciou que a atriz que daria vida a Branca de Neve seria Rachel Zegler. Ela é norte-americana, mas a mãe dela é colombiana. Gal Gadot, atriz e modelo israelense, também foi confirmada no papel da Rainha Má.

Rachel chegou a celebrar o papel em uma postagem no Instagram. Na legenda, a atriz escreveu “olá para um sonho se tornando realidade”.

Veja: