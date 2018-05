Após críticas, criador defende cena de estupro em '13 Reasons Why'

'13 Reasons Why': cena que mostra explicitamente um estupro foi criticada. Foto: Beth Dubber/Netflix/Divulgação

* Contém spoilers da 2ª temporada

Há alguns dias, a Netflix liberou a segunda temporada de 13 Reasons Why, e um dos episódios em especial foi muito criticado pelos espectadores e por pais de jovens por incluir uma cena de estupro explícito.

No último episódio da série, três atletas estupram o aluno Tyler no banheiro com um cabo de rodo e batem nele. A cena mostra a ação com detalhes por cerca de dois minutos, até que Tyler fica ensanguentado. O episódio termina com Tyler dirigindo até o baile da escola com a intenção de atirar em seus colegas de classe.

Entretanto, o criador da série, Brian Yorkey, acredita que a cena é necessária e não deveria ser criticada. Em entrevista à Vulture, ele falou: "Nós estamos comprometidos com essa série para contar histórias reais sobre coisas pelas quais jovens passam da maneira mais inflexível possível. Nós entendemos totalmente que isso significa que algumas cenas serão difíceis de assistir. Eu acho que a Netflix ajudou a dar aos espectadores vários recursos para compreender que talvez essa não seja uma série para todo mundo, e também recursos para pessoas que assistam e possam ficar perturbadas procurarem ajuda", disse ele.

"O fato é que, por mais intensa que a cena seja, e por mais fortes que as reações a ela sejam, isso não chega nem perto da dor sentida pelas pessoas que realmente passam por isso. Quando falamos sobre algo ser 'nojento' ou difícil de assistir, frequentemente isso significa que nós estamos relacionando vergonha a essa experiência. Nós preferimos não ser confrontados, deixar isso longe. É por isso que esse tipo de crime são subnotificados. É por isso que as vítimas sentem dificuldade em procurar ajuda. Nós acreditamos que falar sobre isso é muito melhor que o silêncio", continuou.

Ele ainda ressaltou que, na primeira temporada, houve cenas de estupro sofridos por Hannah e Jessica, mas que não geraram tanta revolta. Yorkey acredita que é necessário tocar no assunto da violência sexual de homens contra homens. "Se há um sentimento maior de revolta com essa cena, especialmente considerada difícil de assistir, ser considerada nojenta ou inapropriada, chagmos ao ponto em que precisamos falar sobre o fato que coisas como essa acontecem. O fato de que, de alguma maneira, isso é mais nojento do que o que aconteceu com Hannah e Jessica, eu estou desapontado, mas não surpreso".

Veja abaixo alguns comentários de espectadores sobre a cena:

Que Legal Que A Serie Jovem Do Momento 13 Reasons Why Não Bastando Ter Glamourizado O Suicídio Agora Glamourizou O Estupro, Parabéns A Todos, Muito Bom Mesmo — Insuportável #E32018 (@FallenMisery00) 22 de maio de 2018 eu feliz da vida olhando o 1° ep da 1° temp de #13ReasonsWhy até chegar em uma cena de suicídio e outra de estupro! cara, NÃO. SÓ PAREM. existe pesquisa que COMPROVA que isso é prejudicial pra quem sofre de depre. TOMA VERGONHA NA CARA #Netflix https://t.co/iYaxw6hu3t — Carla Oliveira (@1SpeakFreak) 23 de maio de 2018 sério, além de mostrar suícidio explícito, 13 reasons why também mostrou uma cena de estupro explícito? eu sinceramente não tenho palavras, essa série é um desserviço, chega a ser desumana. — talita (@poemsnewt) 22 de maio de 2018

deixa eu falar sobre o ultimo episódio de 13 Reasons Why, mais especificamente a partir do minuto 38:00 onde rola uma cena de estupro, foi doentio o que eu vi e sinceramente, não existia necessidade de mostrar algo tão monstruoso e perturbador quanto essa cena — Quel, de Rasquel (@emilyprenntiss) 19 de maio de 2018

#13ReasonsWhy a questão é que o estupro em que a vítima é homem choca mais, pq a violência sexual contra mulheres foi naturalizada. Não vi tanta gente horrorizada com as cenas de estupro da primeira temporada, só com o suicídio de Hannah. — Juliana Caldas (@juacaldas) 23 de maio de 2018