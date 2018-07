Após caracterização para novela, internautas comparam Caio Blat com Jon Snow

Caio Blat fará o papel de Cassio, cavaleiro que é braço direito de Afonso (Romulo Estrela), herdeiro do trono que abdicará da realeza para ficar junto de seu amor Amália, interpretada por Marina Ruy Barbosa.

Desde que foi anunciada a próxima novela da Globo, Deus Salve o Rei, internautas têm sugerido que ela pode ter sido inspirada em Game of Thrones. Agora, Caio Blat postou uma foto caracterizado como seu personagem e os fãs especulam que ele seja inspirado no personagem Jon Snow.

Material divulgado de ‘Deus Salve o Rei’ chama a atenção pela semelhança com ‘Game of Thrones’

A novela se passará durante o período medieval e contará a história de dois reinos que entram em conflito, bem parecido com o que ocorre na série da HBO. Não é apenas na trama que é possível encontrar semelhanças, mas também no figurino e na escolha do elenco.