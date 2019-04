Após boatos, Rádio CBN nega que chegará ao fim em comunicado

Estúdio da rádio Rádio CBN - sigla para Central Brasileira de Notícias. Foto: Filipe Araújo / Estadão

A Rádio CBN negou boatos de que a emissora pudesse chegar ao fim. No ar, durante a programação do último domingo, 14, foi lida uma nota que classifica a possibilidade como "pura invenção".

"Infelizmente pessoas que deixaram a SGR [Sistema Globo de Rádio] tempos atrás deixaram de fazer bom jornalismo, pois citam coisas e pessoas sem ouvir e sem apurar. Vivemos tempos sombrios de desinformação e irresponsabilidade", continua o comunicado.

Em seu site, a CBN ainda informa, em nome da direção geral do Sistema Globo de Rádio: "são totalmente infundados os boatos que circulam na internet", e que não há "possibilidade de sua descontinuidade."

VEJA TAMBÉM: Personalidades que já trabalharam em programas de rádio

Por meio de sua assessoria, a Rádio CBN também se posicionou com a divulgação de um comunicado feito por Marcelo Soares, diretor geral do Sistema Globo de Rádio. Confira a íntegra abaixo:

"A CBN é um sucesso estabelecido, firmada como a maior rádio de notícias do Brasil, não havendo nenhuma possibilidade de sua descontinuidade. Pelo contrário, seguimos investindo no seu fortalecimento e no jornalismo de qualidade que caracteriza a emissora há quase 30 anos.

A Rádio Globo segue em busca do seu caminho de sucesso. Há dois anos fizemos transformações importantes buscando reverter tendências negativas de faturamento e uma operação deficitária. Nem todas as mudanças trouxeram os resultados que esperávamos. Seguimos em permanente avaliação da programação com o objetivo de atender da melhor maneira a demanda dos nossos ouvintes.

O projeto Uma Só Globo, como dito desde o seu lançamento, não envolve as rádios do Sistema Globo de Rádio. Portanto, a Accenture, consultoria do projeto Uma Só Globo, não tem absolutamente nenhuma relação com as decisões que envolvem nossas emissoras de rádio.

Lamentamos a forma irresponsável e descomprometida com os fatos com que essas notícias foram publicadas, gerando ansiedade e preocupação desnecessárias em um grande número de funcionários, seus familiares, afiliados, parceiros e ouvintes.

Marcelo Soares, diretor geral do Sistema Globo de Rádio"