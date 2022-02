Após dez anos na Globo, Otaviano Costa retorna oficialmente para o SBT

Otaviano Costa não teve seu contrato renovado com a Globo em 2019. Foto: João Miguel Júnior / Globo

O apresentador Otaviano Costa utilizou as redes sociais para anunciar ao público o seu retorno ao SBT, primeira emissora de televisão em que trabalhou. Após dez anos na TV Globo, Otaviano oficialmente entra para o quadro de apresentadores do SBT e assume o programa Cozinhe se puder - Mestres da sabotagem.

Na sexta-feira, 18, ele publicou uma foto do seu primeiro dia de retorno à emissora e comemorou: "um novo ciclo em minha vida". Artistas como Tatá Werneck, Sophia Abrahão e Juliana Paes comentaram e parabenizaram Otaviano no post.

O programa Cozinhe se puder - Mestres da sabotagem é uma competição gastronômica em que os participantes disputam um prêmio de R$25 mil a cada episódio. No Brasil, o SBT já lançou duas temporadas em parceria com o canal Discovery Home & Health, com apresentação do ator Sérgio Marone.

Quem também comemorou a notícia foi a superintendente de comunicação do SBT, Maisa Alves, que compartilhou uma foto com o apresentador e escreveu: "ah se você soubesse o quão estamos felizes com a sua contratação! Esse será o primeiro de muitos projetos".