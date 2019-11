Após afastamento, Laura Cardoso deve voltar às gravações de 'A Dona do Pedaço' nesta semana

Hoje veterana, um dia Laura Cardoso já foi considerada revelação na TV. No prêmio Roquete Pinto de 1956, a atriz foi escolhida a "revelação feminina" da televisão, à época em que estava na TV Tupi. A atriz fez parte de uma das primeiras gerações de artistas que se tornaram conhecidos tanto no teatro quanto na televisão no Brasil. Em entrevista de 1980, Laura Cardoso opinava: "O profissionalismo e a responsabilidade dos atores de teatro era grande e exaustivo. Nossa proposta existia um estudo mais profundo do personagem, do autor e sua obra. Isso não ocorre atualmente. Com o videoteipe, qualquer pessoa pode representar".

Foto: Acervo / Estadão