Após 11 anos na Globo, Alice Wegmann encerra contrato e vai para HBO

Alice Wegmann deixa TV Globo e segue para HBO, onde irá interpretar Sofia, na série ‘Segundas Intenções’. Foto: Instagram / @alicewegmann

E mais uma artista deixa a TV Globo após ser captada pelo streaming: Alice Wegmann, 26. A intérprete da vilã Dalila, em Órfãos da Terra, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para se despedir da maior emissora de televisão do Brasil e agradecer pela trajetória na empresa, onde participou de sete novelas e quatro seriados.

“Eu sou muito grata pelos encontros que tive trilhando esse caminho, pelas coisas que aprendi, pelas oportunidades que me deram, quantas vidas! Tô indo ali alcançar outros voos e jajá eu volto pra contar mais histórias junto com vocês. Foram 11 anos de parceria, 7 novelas, 4 séries e incontáveis dias crescendo e aprendendo dentro dessa casa tão acolhedora! Tô feliz demais com essa mudança e muito animada pelo que vem por aí!”, publicou no Instagram.

Alice começou a carreira na empresa com Malhação, em 2010. No ano seguinte, foi escalada no elenco de A Vida da Gente. Em 2014 esteve na novela Em Família e seu último projeto foi a série Rensga Hits, para o GloboPlay, que deve estrear ainda em 2022.

Na HBO, Alice já tem um primeiro projeto confirmado: ela irá protagonizar a telessérie Segundas Intenções, ao lado de Camila Pitanga.

A personagem de Alice se chama Sofia e é uma jovem sedenta por vingança. Ela busca justiça após ver a mãe ser presa injustamente, levando a culpa por crimes cometidos pela irmã, Lola, personagem de Camila Pitanga.