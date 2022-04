Aos 48 anos, morre brasileira Jossara Jinaro, atriz de ‘Plantão Médico’ e ‘Doctor Who’

Jossara deixa o marido, Matt Bogado e dois filhos, Liam e Emrys. Foto: Facebook / Jossara Jinaro

A atriz Jossara Jinaro, 48 anos, morreu na última quarta-feira, 27, após complicações de um câncer. Ela vinha fazendo quimioterapia, mas voltou para casa, por recomendação médica, para passar os últimos momentos rodeada pela família.

Jossara se tornou conhecida após atuar nas séries Plantão Médico e Doctor Who: Alternate Empire. Nascida no Rio de Janeiro, ela foi morar na Colômbia durante a infância, mas após seu padrasto ser sequestrado por guerrilheiros, sua família viveu boa parte da vida nos Estados Unidos, onde ela construiu o sonho de se tornar atriz.

Sua carreira começou aos dezesseis anos, em Chicago. A atriz esteve presente em dezenas de obras em Hollywood e na televisão norte-americana, entre elas Judging Amy, que foi a sua estreia na TV, Desaparecidos e The Young and The Restless.

Em um comunicado no Facebook da atriz, o marido de Jossara, Matt Bogado falou sobre a perda. “Com muito pesar, comunico o falecimento de minha esposa, Jossara Jinaro nesta data, 27 de abril de 2022. Jossara lutou bravamente contra o câncer e voltou para casa para estar cercada pela família”, publicou.

“Jossara era uma esposa, mãe, artista e amiga incrível. Ela tinha a alma mais linda e bondosa e não aceitaria um não como resposta. Mesmo em seus últimos momentos, ela ainda estava lutando. Agora está descansando em paz e será lembrada para sempre. Eu, Liam e Emrys sentiremos muito a falta dela, embora saibamos que ela está em nossos corações e nos guiando a cada passo do caminho.”