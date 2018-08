Ao vivo no 'JN', Bonner imita Galvão e solta grito de 'Taffarel'

William Bonner na bancada do 'Jornal Nacional' Foto: João Cotta / Globo / Divulgação

William Bonner surpreendeu mais uma vez os telespectadores do Jornal Nacional por conta de uma atitude inusitada.

O apresentador, que já chegou a imitar o personagem Cebolinha (relembre aqui) e até mesmo copiar o sotaque de um espectador que enviou um vídeo da campanha O Brasil que Eu Quero (relembre aqui) desta vez resolveu 'homenagear' o narrador Galvão Bueno.

Em clima de Copa do Mundo, quando foi se despedir de Renata Vasconcellos, diretamente da Rússia, em uma entrada ao vivo, o jornalista fez questão de imitar o famoso grito de "Sai que é sua, Taffarel!" eternizado por Galvão.

Após a exibição de uma matéria que mostrava uma de suas narrações do goleiro defendendo um pênalti, Renata comentou: "Bonner, o Galvão Bueno tava de folga hoje, porque não tinha jogo, mas amanhã ele tá de volta e a gente fica por aqui. Boa noite a todos e boa noite pra você."

"E o Galvão escapou de ser zoado hoje com esse grito dele do 'Taffareeel!'. Ninguém lembrava mais desse grito, foi maravilhoso. É épico! Boa noite pra você, Renata, obrigado", disse, aumentando bastante o tom de sua voz na hora de falar o nome do arqueiro, o que pode ter pego alguns telespectadores de surpresa.

Confira o momento abaixo e veja também algumas das reações dos internautas:

Que é isso, Bonner???⬇ pic.twitter.com/HsYiTjVL0Z — Flamengo, muito mais que um clube uma religião!!! (@PatCaricchio) 30 de junho de 2018

O Bonner gritando Taffarel no jornal nacional foi a coisa mais engraçada que eu vi esse ano — Helø |-/ (@shapeof_josh) 30 de junho de 2018

Willian Bonner falando “vai q é tua Taffarel” ao vivo Esse é o Brasil q eu quero pro futuro — angel again (@anna_nbb) 30 de junho de 2018

Tava de boas aqui, a lembrei do Bonner gritando Taffarel ao vivo e não consigo parar de rir — thyaly (@thyalyd) 30 de junho de 2018

O QUE FOI O WILLIAM BONNER GRITANDO TAFFAREL KKKKKK — Ivis. (@a_iviss) 30 de junho de 2018

se eu to nessa vida é pra ver o william bonner imitando o galvao gritando Taffarel em pleno jornal nacional É SÉRIO — carol hentges (@carolhentgess) 30 de junho de 2018