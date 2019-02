Ao vivo, apresentador comemora anúncio de morte de assaltante

Sikera Junior comemora morte de homem acusado de ser assaltante Foto: Reprodução de 'Cidade em Ação' (2019) / TV Arapuan

O apresentador Sikera Junior teve uma atitude polêmica ao comemorar o anúncio da morte de um assaltante em um programa ao vivo na última sexta-feira, 22.

Pouco antes do fim do Cidade em Ação, da TV Arapuan, afiliada da RedeTV! em Campina Grande (PB), Sikera afirmou: "Tem uma notícia boa! Mostramos o bandido que foi baleado e levado pro hospital, né? O que foi que houve, o que aconteceu, Márcio?"

Na sequência, o repórter Márcio Rangel respondeu: "Voltamos a falar ao vivo aqui do hospital de trauma de Campina Grande. A confirmação chegou agora: o acusado do assalto que nós mostramos agora há pouco não resistiu."

Neste momento, o apresentador dá um grito de exclamação no estúdio, interrompendo o repórter, que, em seguida, complementa: "Morreu antes mesmo de receber o socorro médico".

"A confirmação é que o assaltante morreu sim, agora há pouco aqui no hospital. Na verdade, ele já chegou aqui em óbito, não chegou nem a ser atendido pela equipe médica. Ele faleceu. O óbito foi confirmado. Sikera", concluiu.

A imagem retorna para Sikera Junior no estúdio, que pergunta: "Então... Ele morreu?!". Na sequência, uma música animada começa a ser tocada com a seguinte letra: "Ele morreu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu!".

Outros dois funcionários usando uma camisa com o nome do programa entram em cena e pulam e dançam junto com o sorridente apresentador, que ainda conclui: "Que notícia boa pra encerrar o programa! O bandido tomou... na jaca!"

O apresentador ainda publicou e exaltou o trecho em que comemora a morte em seus perfis oficiais no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

Sikera Junior ficou conhecido nas redes sociais em 2016, após um vídeo em que afirma "você que fuma maconha vai morrer antes do Natal" ter viralizado.

Em 2018, Sikera gerou protestos após chamar uma mulher de "mal amada", "obesa" após críticas por afirmar que "mulher que não pinta a unha é sebosa".

Assista ao momento em que Sikera Junior comemora a morte do assaltante:

Relembre também o vídeo pelo qual Sikera Junior ficou conhecido nacionalmente:

Confira outro vídeo em que Sikera Junior debocha de um criminoso que está no hospital: