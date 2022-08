Anne Hathaway será a estrela de filme baseado em fanfic de Harry Styles

Trama segue Solène Marchand, proprietária de uma galeria de arte que está relutante em levar a filha para conhecer sua boyband favorita. Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

Anne Hathaway , protagonista do clássico O Diabo Veste Prada, fará o papel principal em The Idea of You, produção inspirada no ex-membro da boyband One Direction , Harry Styles , segundo o Entertainment Weekly. Baseado no romance de estreia de Robinne Lee, publicado originalmente como um livro em 2017, o longa está sendo produzido exclusivamente para o Prime Video.

A trama segue Solène Marchand, uma proprietária de uma galeria de arte que está relutante em levar a filha para conhecer sua boyband favorita. Divorciada e ansiosa, ela não fazia ideia que teria uma conexão amorosa com um dos integrantes do grupo - de 19 anos a menos que ela. É a partir daí que uma série de encontros clandestinos rapidamente evolui para um relacionamento apaixonado e genuíno.

Michael Showalter (Doentes de Amor) comandará a adaptação. Hathaway também entra no projeto como produtora executiva, junto ao diretor e a escritora do livro. Jennifer Westfeldt (Solteiros com Filhos) assina o roteiro. A produção de The Idea of ​​You começa em outubro.