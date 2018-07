Nice beija Rodrigo na praia​ em 'Anjo Mau'

Nice e Rodrigo. Foto: Dilvulgação/Rede Globo

Nice beija Rodrigo na praia​

Segunda-feira, 9 de maio

Paula alerta Lígia que Nice vai roubar o noivo dela. Lígia vai ao escritório e Tadeu diz que Rodrigo viajou sozinho. Tadeu telefona para Rodrigo e avisa que Lígia descobriu que Nice está com ele. Ricardo fica indignado com Paula por ela ter contado a Lígia sobre a viagem de Nice. Ricardo observa Ciro quando ele recebe um telefonema misterioso. Nice beija Rodrigo na praia. Marilu força Lígia a ir ao aeroporto desmascarar Nice. Stela fica furiosa ao descobrir que Rodrigo viajou com a babá. Marilu e Lígia estão no aeroporto quando Rodrigo desembarca. Há uma mulher morena ao lado dele.

Paula e Rodrigo se beijam e Nice vê

Terça-feira, 10 de maio

A moça morena se afasta de Rodrigo. Não é Nice. Lígia chora e pede desculpas a Rodrigo por ter desconfiado dele. Paula fica indignada porque Nice escapou do flagrante de Lígia. Luís Carlos fica assustado com as atitudes de Nice. Rodrigo repreende Socorro ao vê-la tramando com Paula. Frederico recebe um telegrama informando o último endereço de Otávio em Nova York. Paula se insinua para Rodrigo, diz que ele ainda a ama e lhe dá um beijo. Rodrigo não resiste e corresponde. Nice observa a cena de longe.

Rui confessa a Teresa que mandou matar Otávio​

Quarta-feira, 11 de maio

Rodrigo percebe que Nice assistiu a cena do beijo e manda Paula embora. Stela acha que Tadeu a está traindo porque ela é burra. Elisinha decide investigar onde está Otávio. Tadeu consegue emprego para Simone no atelier de Oscar, um estilista famoso. Nice convence Stela a convidar Teresa para almoçar na mansão. Rui confessa a Teresa que mandou matar Otávio, mas que seu ex-sócio conseguiu escapar. Rui chantageia Ciro para que ele lhe venda sua parte na empresa. Frederico escreve uma carta para Goreti contando toda a verdade. Teresa encontra Cida na cozinha da mansão. Nice flagra as duas abraçadas.

Nice decide ir embora da mansão​

Quinta-feira, 12 de maio

Cida pede para Nice não contar a ninguém que ela é mãe de Teresa. Goreti não encontra a carta que Frederico lhe mandou. Nice chantageia Teresa e exige que ela tire Paula do caminho de Rodrigo. Beny leva Goreti a casa de Clô e Elisinha para provar que Frederico não é pobre. Goreti não perdoa Frederico por ele ter mentido para ela. Ricardo diz a Tadeu que está interessado em Vivian. Stela ataca de intelectual. Rodrigo vai abraçar Nice e ela pede que ele nunca mais se aproxime dela. Américo passa mal e Goreti o socorre. Rui pressiona Ricardo a marcar a data do casamento. Nice decide ir embora da mansão.

Ricardo marca a data do casamento com Paula

Sexta-feira, 13 de maio

Rodrigo implora para Nice não ir embora. Ricardo aceita, resignado, marcar a data de casamento. Goreti manda Luís Carlos chamar uma ambulância para Américo. Lígia e Rodrigo correm para o hospital. Paula fica furiosa ao ver Vivian e Bruno na mansão. Tadeu apresenta Téo a Simone. Nice diz que se lembra de alguém que ela viu no orfanato. Alzira fica preocupada. Vivian entra na sauna e Ricardo vai atrás dela. Goreti percebe que Luís Carlos está apaixonado por Lígia. Frederico é avisado que Otávio foi encontrado morto. Rodrigo fica arrasado ao saber que Ricardo e Paula vão se casar em breve. Nice o consola.