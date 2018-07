Fred conta que Rui está envolvido com tráfico de drogas em 'Anjo Mau'

Foto: Reprodução/Rede Globo

Fred conta que Rui está envolvido com tráfico de drogas​

Segunda-feira, 23 de maio

Nice não aceita a proposta de Paula. Rodrigo escuta a conversa das duas. Júlio conta que Simone saiu com Olavinho e Goreti fica desesperada. Simone telefona para Nice e diz que fugiu de casa. Rodrigo promete dar retaguarda para Ricardo não se casar com Paula. Os jovens se unem para procurar Simone. Fred conta a Teresa que Rui está envolvido com tráfico de drogas. Simone vai à mansão atrás de Tadeu. Nice percebe que a menina bebeu e não a deixa entrar. Olavinho leva Simone para a fazenda de Fred. Goreti vê Teresa saindo da fazenda. Rodrigo aparece no quarto de Nice e lhe propõe um brinde.

Rodrigo convida Nice para jantar fora

Terça-feira, 24 de maio

Lígia telefona para o celular de Rodrigo e quebra o clima entre ele e Nice. Simone volta para casa. Tadeu tenta convencer Goreti a deixar Simone ir morar no exterior. Rodrigo convida Nice para jantar fora. Rodrigo recebe uma foto de Ciro numa mesa de jogo e desconfia. Fred tenta se explicar com Goreti, mas ela não quer ouvi-lo. Fred encontra Cida. Socorro ouve Nice dizer a Tadeu que vai ao restaurante com Rodrigo e avisa Paula. Helena e Júlio flagram Nice e Rodrigo no restaurante. Paula conta a Lígia sobre o jantar dos dois e Marilu decide conferir de perto.

Simone aparece com cabelo pintado de verde

Quarta-feira, 25 de maio

Ciro pede a Lígia que não acredite em Paula. Marilu convence a filha a ir à mansão esperar por Rodrigo. Paula vai junto. Helena consola Júlio. Tadeu avisa Rodrigo que Lígia, Marilu e Paula estão na mansão esperando por ele. Américo pede a Goreti que case com ele. Rodrigo inventa que Nice passou mal e que ele a levou ao médico. Paula passa por mentirosa na frente de todos e sai furiosa. Tadeu conta a verdade a Stela. Fred vai à casa de Teresa e a acusa de ter pegado os papéis da fazenda. Stela dá uma bronca em Nice e Tadeu defende a babá. Simone aparece com o cabelo pintado de verde e argola no nariz. Nice esbofeteia Socorro e Rodrigo aparece.

Rodrigo sabe sobre relação de Socorro e Paula

Quinta-feira, 26 de maio

Nice conta a Rodrigo que Paula dá dinheiro a Socorro em troca de informações sobre ele. Rodrigo afirma que ninguém irá separá-lo de Lígia. Goreti exige que Simone troque a roupa extravagante que está usando. Lígia diz a Rodrigo que não pode ir ver os convites de casamento no dia seguinte porque tem um compromisso. Ela não conta que vai ao rali. Nice sugere a Luís Carlos que ele beije Lígia se ganhar o rali. Ricardo pede para ser amigo de Vivian e ela não aceita. Simone passa a noite fora de casa. Rodrigo pensa em contratar um detetive para investigar a vida de Ciro. Nice convence Rodrigo a assistir a chegada do rali.

Luís Carlos beija Lígia e Rodrigo vê

Sexta-feira, 27 de maio

Stela não acha boa a ideia de Rodrigo de fazer uma surpresa para Lígia indo ao rali. Goreti discute com Tadeu por causa de Simone. Paula tenta alertar Rui sobre o golpe de Nice. Vivian se prepara para participar do concurso para um estágio numa indústria. Luís Carlos acusa Olavinho de trapacear no rali e eles acabam brigando. Frederico descobre que foi Olavinho quem pegou os papéis de Otávio na fazenda. Clô visita Américo e Beny percebe que ela está apaixonada pelo português. O carro de Olavinho capota no rali. Stela se fantasia de clubber. Luís Carlos vence o rali e dá um beijo na boca de Lígia. Rodrigo vê de longe o beijo.