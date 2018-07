Nice se declara e Rodrigo a consola em 'Anjo Mau'

Foto:

Nice se declara e Rodrigo a consola

Segunda-feira, 2 de maio

Rodrigo fica chocado com a declaração de Nice, pede desculpas e diz que nunca lhe deu esperança de que poderia se envolver com ela. Tadeu convence Simone a não contar a Luís Carlos que é filha dele. Nice diz a Rodrigo que o amaria mesmo que ele fosse pobre. Cida não quer mais trabalhar na mansão. Frederico procura Rui e jura que vai encontrar Otávio. Rui fica preocupado. Rodrigo dá uma medalhinha a Nice como gratidão. Ela o abraça chorando. Tadeu vê os dois abraçados e tenta evitar que Lígia vá ao quarto de Rodrigo e também assista à cena. Mas não adianta. Lígia se dirige ao quarto.

Nice convence Cida a trabalhar na mansão

Terça-feira, 3 de maio

Lígia entra no quarto e Rodrigo já está sozinho. Tadeu pede a Rodrigo que não magoe Lígia. Nice manda Lígia ficar de olho em Paula. Nice convence Cida a voltar a trabalhar na mansão. Frederico descobre que Elisinha e Clô não pagam o IPTU e que seus bens serão penhorados. Paula esconde seu anel no berço do bebê e diz a Stela que Nice roubou a jóia. Paula revista o quarto de Nice e não encontra o anel. Ricardo encontra o anel de Paula em seu quarto. Rui manda Teresa sondar Frederico sobre Otávio. Beny flagra Simone com Tadeu. Stela manda Augusto vigiar Tadeu. Paula ameaça dar um tapa em Nice. A babá reage e diz que, por Rodrigo, é capaz até de matar.

Paula pede a Rui que mande matar Nice​

Quarta-feira, 4 de maio

Paula diz a Stela que Nice está louca. Beny discute com Simone por causa de Tadeu. Nice aconselha Augusto a não falar nada a Stela sobre os encontros de Tadeu com Simone. Teresa telefona para Frederico e pede para se encontrar com ele. Paula suplica a Rui que mande matar Nice. Américo leva CIô a um show folclórico. Ela fica horrorizada. Júlio vai à mansão falar com Nice. Luís Carlos avisa Augusto que vai correr no rali. Teresa vai à fazenda de Frederico. Júlio invade a sala da mansão e acusa Rodrigo de ter iludido Nice. Lígia, Ricardo e Paula também estão na sala. Nice entra correndo e tenta deter Júlio.

Olavo sabota carros de concorrentes no rali

Quinta-feira, 5 de maio

Júlio pede a Rodrigo que deixe de iludir Nice. Rodrigo fica sem saber o que fazer. Nice tira Júlio da sala. Rodrigo aconselha Nice a voltar a namorar Júlio. Alzira fica desesperada ao descobrir que Luís Carlos foi correr no rali e diz que ele vai morrer. Alzira impede o filho de correr. Ele fica arrasado. Augusto vê, de longe, Tadeu com Simone. Ligia consola Luís Carlos. Júlio vê Olavo sabotando o carro dos concorrentes no rali e o abandona no meio da prova. Bruno ganha o concurso de vídeo. Rui fica furioso. Américo pede Goreti em casamento. Rodrigo deixa uma flor e um bilhete carinhoso no travesseiro de Nice.

Rodrigo promete levar Nice para o Rio

Sexta-feira, 6 de maio

Rodrigo aparece e pergunta a Nice se ela gostou da flor. Goreti vai dizer a Américo que gosta de outro, mas Simone chega e estimula o namoro da mãe com o português rico. Luís Carlos volta para casa e Alzira jura que não o impedirá mais do correr. Rodrigo promete levar Nice para conhecer o Rio. Socorro ouve e avisa Pauta. Rui expulsa Bruno de casa e o garoto pede abrigo a Cida. Lígia sugere para Nice que Luís Carlos trabalhe na mercearia de Américo. Nice gosta da ideia, já maquinando um plano. Simone revela a Augusto que é filha de Tadeu. Augusto a obriga a contar a verdade a sua mãe. Goreti vai à mansão, furiosa.