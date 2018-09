Anitta retorna ao Multishow desafiando convidados com jogos; veja

Anitta disputando partida de damas para seu programa. Foto: Reprodução de peça publicitária / Multishow

A cantora Anitta está de volta à programação do canal pago Multishow, com o Anitta Entrou no Grupo, programa que promete "jogos e muita música".

Nas vinhetas divulgadas pelo canal, a cantora aparece jogando damas e pingue-pongue com convidados. "Anitta tá a fim de jogo - mas ela faz as regras", diz o slogan da atração, que deve contar com nomes como Jojo Todynho, David Brazil, Tirullipa e Victor Sarro ao longo da temporada.

O programa tem estreia prevista para o dia 3 de abril, uma terça-feira, às 20h30.

Confira a chamada abaixo!