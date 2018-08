Anitta lança série de desenho infantil chamada 'Clube da Anittinha'

Seriado 'Clube da Anittinha' está previsto para estrear em outubro, o mês da criança. Foto: Instagram / @anitta

A agenda profissional de Anitta está indo além do The Voice mexicano e das turnês de shows. Desta vez, a cantora resolveu investir em uma série de desenhos chamada Clube da Anittinha, prevista para estrear em outubro nos canais Gloob e Gloobinho.

A assessoria de imprensa da Gloob informou ao E+ que a primeira temporada da obra terá dez episódios e abordará temas como eduação, música, profissões e amizade. "Eu tento não só entreter e divertir as pessoas, mas passar mensagens importantes. Cada dia mais vejo a importância da educação na vida das pessoas. Procuro, muito sutilmente, passar princípios e valores no meu desenho", afirmou à colunista Patrícia Kogut.

Anitta contou que tem um grande público infantil, mas nunca produziu para eles. Além disso, ela se inspirou na realidade ao pensar o seriado. "Os personagens são amigos, a equipe [que trabalha comigo] e a família da minha vida real. Até meus cachorros entraram nessa. Todos transformados em desenho com muita música e humor. Obrigada a todos os envolvidos que me ajudaram a fazer esse sonho real", escreveu em postagem do seu perfil no Instagram .

'Clube da Anittinha' era um sonho da cantora com o objetivo de dialogar com o público infantil. Foto: Divulgação Gloob/Gloobinho

Em sua música Medicina, lançada em julho deste ano, a cantora encenou com crianças de diferentes países e disse, em uma live do Facebook, que os pequenos são o "futuro do mundo".

Alguns internautas do Twitter comentaram a nova iniciativa. Confira.

anitta agora com esse desenho animado daqui a pouco ta fazendo show na lua — lilo (@vitorpi) 2 de agosto de 2018

anitta passivo agressiva que criou um desenho animado pra mandar indiretas pros amigos https://t.co/du3YOyysWU — hxlvxx (@HelvinhoMaciel) 2 de agosto de 2018

“Olá amiguinhos, eu sou a Marshimelle! Amo dormir e dançar, mas meu vício em celular vai me fazer perder vários momentos legais com meus amigos. E agora?” — Arielle Macedo. #ClubeDaAnittinha pic.twitter.com/i6pIcrw29g — Central Anitta (@CentralAnittaBR) 2 de agosto de 2018

“Meu nome é Rositcha, sou mãe da Anittinha e do Renuvem! Estou amando tudo isso! Vai ser um desenho instrutivo e muito animado para todas as idades e principalmente para as crianças!” — Miriam Macedo. #ClubeDaAnittinha pic.twitter.com/BFlM7NaHMQ — Central Anitta (@CentralAnittaBR) 2 de agosto de 2018

Se o desenho da Anitta falar em espanhol eu vou dar o grito — Andrômeda ♏ (@Dmoreninhaxx) 2 de agosto de 2018